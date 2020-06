Antony Trice a conquis le cœur de tout le monde dès sa première prestation à «The Voice», en janvier dernier. «Je m’attendais pas du tout à un tel engouement», nous avait-il lâché. Et malheureusement, ce week-end, l'aventure s'est terminée pour le Vaudois. Il n'aura pas réussi à convaincre le public pour accéder à la finale le 13 juin prochain.

Pourtant sa prestation de «Hallelujah» de Leonard Cohen a été à la hauteur. Simple et remplie d'émotions, son interprétation n'a reçu que des compliments de la part du jury. Le jeune chanteur était chez lui lors du verdict, entouré de ses amis et de sa famille. A cause du coronavirus, le show a été enregistré à l'avance et chaque candidat se trouvait en direct via webcam pour l'annonce finale.

Les 4 finalistes méritent amplement leur place

Dès la fin de l'émission, Antony Trice s'est empressé de publier quelques stories Instagram pour dire à quel point il est heureux de son chemin. «C'est fini. Je suis un petit peu déçu car évidemment, comme les 11 autres, j'aurais vraiment voulu être en finale. Mais les 4 finalistes (ndlr: Abi, Antoine Delie, Gustine et Tom Rochet) méritent amplement leur place», commente-t-il, avant d'ajouter. «C'était une demi-finale de dingue. Je suis fier de moi et de mon parcours. Je suis content de m'être prouvé certaines choses et content de vous avoir connu et d'avoir eu votre soutien du début à la fin. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait tout le long.»

Ce n'est que le début...

Le Suisse a ensuite posté ce lundi 8 juin sur les réseaux sociaux un portrait pris par Nikos Aliagas, accompagné d'un magnifique texte dans lequel il remercie une nouvelle fois ses fans. «Aujourd'hui je rêve, toujours accroché à la lune et c'est grâce à vous. À vous tous, qui m'avez soutenu, conseillé, critiqué, porté... À vous qui m'avez regardé, écouté et suivi. Sans vous tous, l'aventure n'aurait jamais été aussi belle, aussi remplie d'émotions et de bonheur. Aujourd'hui l'aventure «The Voice» s'arrête, mais Antony Trice ne s'arrête pas, bien au contraire, il prend son élan. Je vous aime, vraiment.»

