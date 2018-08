Construit il y a treize ans, le plateau des journaux télévisés de TF1 a enfin été entièrement refait. Finie la table imposante, la nouvelle, aux formes arrondies, est plus discrète, rendant les présentateurs et chroniqueurs plus mobiles. Les caméras, qui étaient fixes, sont désormais sur rail et permettent davantage d'angles de vue.

Mais c'est surtout son écran géant qui en impose: une fresque incurvée de 70 m2, composée de centaine de petits module leds. Un écran qui, question taille, met la pâtée à celui de France 2 et ses 60 m2 dévoilés l'an dernier. Une surface qui avait déjà l'avantage sur celui du «19.45 »de M6 et ses 55m2.

Les 33 Miss régionales sur le plateau du «13h»

Changement de décor, guerre des tailles, s'il y en a bien un qui n'a pas bougé, c'est Jean-Pierre Pernaut, présentateur du «13h» depuis trente ans. Il a inauguré le plateau ce lundi 27 août. «C'est une évolution, pas une révolution», a tempéré le vétéran à l'AFP, pour qui le gain de place permettra de recevoir les 33 Miss régionales le 19 novembre prochain.

Autre changement notable: le thème musical du JT, immuable depuis sa création en 1990 par le compositeur Gabriel Yared, a été réorchestré. Il est moins anxiogène et reste immédiatement reconnaissable.

(Le Matin)