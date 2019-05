Après presque 19 ans de l'épisode final, diffusé le 17 mai 2000, «Beverly Hills: 90210» va faire son grand retour sur le petit écran. Face à l'engouement des fans, tous ont accepté de renfiler leur costume pour l'occasion.

Un seul manque à l'appel: il s'agit de Luke Perry, décédé le 4 mars dernier suite à un AVC. Un déchirement pour tout le casting de la série créée par Aaron Spelling, qui se réunit pour la première fois depuis l’arrêt de la série.

Pour découvrir les nouvelles aventures de la jeunesse dorée de Beverly Hills, il faudra s’armer de patience jusqu’au 7 août prochain. En effet, c'est à cette date que sera diffusé le premier épisode du reboot, sur l’antenne de Fox.

En attendant, les plus impatients peuvent déjà se mettre l'eau à la bouche grâce à un cliché promotionnel dévoilé par Jennie Garth, plus connue sous le nom de Kelly Taylor dans la série. «La bande est de retour», a-t-elle écrit. On y découvre ainsi Jason Priestley (Brandon Walsh), Tori Spelling (Donna Martin), Brian Austin Green (David Silver), Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman) ou encore Ian Ziering (Steve Sanders) et Shannen Doherty (Brenda Song), le regard plongé dans l’objectif. Vite la suite! (Le Matin)