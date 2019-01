Acceptez-vous de payer 25 millions de francs pour violation de marque déposée: oui ou non? Le géant du streaming est en effet poursuivi en justice par l'éditeur des livres dont vous êtes le héros Chooseco pour avoir utilisé l'expression «Choose Your Own Adventure» dans l'épisode interactif «Bandersnatch» de la série «Black Mirror», rapporte «Variety». Stefan, le jeune programmateur héros de l'aventure, y fait référence au début de l'intrigue dévoilée sur la plate-forme le 28 décembre dernier.

Selon la plainte, qui a été déposée vendredi devant la cour fédérale du Vermont, «Chooseco et Netflix ont engagé de longues négociations qui ont duré plusieurs années, mais Netflix n’a pas reçu de licence». L’éditeur a depuis signé un accord avec 20th Century Fox pour développer une série de films interactifs.

L'image de la marque serait ternie

Selon Shannon Gilligan, la veuve de R. A. Montgomery, co-inventeur des livres dont vous être le héros, l'appropriation de «Choose Your Own Adventure» par la plate-forme de streaming est «susceptible de causer des dommages importants, ce qui affectera la vente de nos livres et notre capacité à travailler avec des partenaires sous licence à l'avenir».

La plainte souligne que «Bandersnatch» est violent et dérangeant – on y trouve des références au meurtre, à la décapitation, à l'usage de drogue et à la mutilation du corps humain. «Le contenu sombre, et parfois perturbant, du film entache la bonne volonté et les liens positifs que pouvaient entretenir les lecteurs avec Chooseco, en plus de ternir la réputation de ses produits», indique Shannon Gilligan. «Nous préférerions ne pas recourir à la justice, mais, étant donné les dommages dont nous allons souffrir du détournement de notre marque, nous n'avons pas d'autres choix», conclut le communiqué.

Pour l'heure, Netflix n'a pas encore réagi.

(Le Matin)