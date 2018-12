Si, une fois votre repas du 31 décembre terminé, vous voulez attendre les douze coups de minuit en bonne compagnie (ce qui ne veut pas dire que celle qui vous entoure ne l'est pas), regardez RTS Un. Cette fois, c'est à Brigitte Rosset que l'on a confié les rênes de l'émission qui va vous faire passer en 2019. Enfin, confié est peut-être inexact.

«C'est moi qui ai manifesté l'envie, nous raconte l'humoriste. On m'a répondu: d'accord.» Ce Brigitte sur son 31 n'est ni l'un de ses spectacles, ni une soirée à sketches. «Pour que la magie opère, il faut bien s'entourer. J'ai réuni autour de moi des gens que j'aurais eu envie d'avoir chez moi, pour franchir ce cap.»

Cinq invités

La tablée n'est pas gigantesque: il y a cinq invités. La chanteuse Nana Mouskouri, le philosophe Alexandre Jollien, l'humoriste Pierre Aucaigne, la bodybuildeuse Fanny Clavien et le cuisinier Philippe Ligron. «Toutes des personnes qui sont dans le partage et qui, comme Fanny Clavien qui pourtant se fait beaucoup critiquer sur son physique, assument ce qu'ils sont.»

La Genevoise Rosset accueille... en terre vaudoise, à l'auberge du raisin de Cully. «Déjà, sachez que les Rosset sont originaires de Bougy-Villars (VD), rigole-t-elle. Ensuite, j'adore Cully et le Raisin est tout à fait dans l'état d'esprit de la soirée, placée sous le signe de la chaleur humaine.» Une auberge, donc, mais pas de repas. «Les gens sortiront de table, on ne va pas manger devant eux. Il s'agira, comme on peut le faire chez soi après le repas, en attendant minuit, de se remémorer les événements qui nous ont faire rire ou touché en 2018. Nous sommes allés puiser dans les archives du Web. On évoquera par exemple la disparition de Charles Aznavour, grand ami de Nana Mouskouri.»

De mystérieux objets proposés aux enfants

Brigitte Rosset est en outre allée à la rencontre d'enfants, notamment pour leur présenter des objets qu'ils n'ont pas connus, comme un Télécran ou un téléphone à cadran, leur demandant s'ils savent à quoi cela servait. Et elle leur a demandé leurs vœux pour 2019.« C'est étonnant, c'est une génération très préoccupée, que ce soit par l'environnement ou l'égalité hommes-femmes. Il y en a même un qui m'a dit qu'il aimerait être moins stressé.»

Juste avant minuit, la maîtresse de maison entraînera tous ses invités dehors, pour passer le cap de la nouvelle année avec le chœur de gospel One Step. Et 2019 aura commencé. (Le Matin)