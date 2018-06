Du haut de ses 68 ans, Caitlyn Jenner déborde d'énergie. Devenu femme en 2015, l'ancien athlète médaillé au Jeux olympique en 1976 veut désormais avoir son propre talk-show, d'après radaronline.com. «Cait prépare la nouvelle étape de sa carrière actuellement. Elle est prête à faire le show, révèle une source. Elle pense que c'est un bon moyen pour permettre à des gens qui ne sont pas entendus de parler de leur parcours de vie. C'est aussi une manière pour elle de remercier la communauté LGBTQ pour son soutien.»

La transgenre américaine serait «convaincue» que son programme aura plus de succès que celui de sa belle-fille, Khloe Kardashian, intitulé «Kocktails With Khloe» sur la chaîne FYI, qui avait été un véritable flop. En clin d’œil, elle aurait décidé d'appeler son talk-show «Cocktails with Caitlyn». (Le Matin)