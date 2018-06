Après six ans de joyeuse collaboration avec Cyril Hanouna dans «Touche pas à mon poste», Camille Combal n'a pu retenir ses larmes lors de ses adieux à toute l'équipe de l'émission de C8, jeudi 14 juin 2018.

Très touché par les compliments de ses collaborateurs, cadreurs, réalisateurs, stylistes, Camille Combal les a tous chaleureusement remerciés, avant de recevoir un trophée d'honneur de la part de l'animateur de l'émission. On ignore encore sur quelle chaîne on retrouvera le chroniqueur à la rentrée. Une chose est sûre: Cyril Hanouna, tout aussi ému que son ex-collègue et ami, lui a promis qu'il serait toujours le bienvenu sur C8, au cas où il serait déçu par ses prochaines activités professionnelles.

Avant Camille Combal, d'autres chroniqueurs de «TPMP», tels que Bertrand Chameroy, Thierry Moreau, Capucine, Enora Malagré et tout dernièrement Julien Courbet ont aussi quitté le programme.

(Le Matin)