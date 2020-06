«Les gens ont de moins en moins confiance dans la police», a-t-on pu entendre jeudi 4 juin sur CNews, rapporte 20minutes.fr. Cette parole d'experte n'était autre que celle de l'actrice Véronique Genest. Et à quel titre lui était-il demandé de s'exprimer dans le débat sur la «confiance des Français en leur police» organisé par la chaîne d'information francophone? Sans aucun doute pour avoir été l'ineffable interprète de la commissaire «Julie Lescaut», une série TF1 populaire et increvable (une longévité de plus de 20 ans).

Véronique Genest, comédienne : «Les gens ont de moins en moins confiance en la police» dans #Punchline pic.twitter.com/w7iSUCTVM4 — CNEWS (@CNEWS) June 4, 2020

Dire que cette intervention a fait du bruit n'est pas exagéré au vu du déversement de sarcasmes qui ont habillé l'actrice pour l'hiver sur les réseau sociaux. En voici une sélection:

Non mais ils ont vraiment invité Julie Lescaut pour parler des violences policières ou juste on vit dans une blague géante ? pic.twitter.com/usNjntCkeS — Ellen Salvi (@ellensalvi) June 4, 2020

L'expertise de Véronique #Genest en matière de police est indéniable puisqu'elle a joué Julie Lescaut. Du coup, je propose comme consultants :



?? Laurent Ournac pour le tourisme

?? Mimie Mathy pour la science

?? Alexandre Astier pour l'histoire

?? Eric Judor pour la médecine https://t.co/TD1bKOlSVQ pic.twitter.com/Zn5icP9Yhc — Nicolas Puiravau (@nikop17) June 5, 2020

On est où là ? Pour parler des violences policières ils ont invité qui ? Julie Lescaut ????????????????????????????????????????????

Je sais pas si je dois rire ou pleurer.

Pour parler Cuisine ils vont inviter qui ? Ratatouille ? pic.twitter.com/JCaYN6ZS4g — Sebastien-Abdelhamid (@SAbdelhamid) June 4, 2020

Ceci n’est pas une blague. Qui s’est dit en conférence de rédaction à @CNEWS : “Tiens, et si on faisait réagir la commissaire Julie Lescaut” ? #GeorgeFlyod #AdamaTraore https://t.co/LgXvoyx9Z4 — Sébastien Marcelle (@SebMarcelle) June 4, 2020

L’ironie, souligne 20minutes.fr, est que Véronique Genest en a profité pour glisser dans cette même intervention une petite diatribe contre la cruauté des réseaux sociaux: «Je trouve que la violence est de plus en plus sur les réseaux. Il y a de plus en plus cette envie de s’exprimer, de partir au clash…»

Une remarque frappée au coin du bons sens.