Les Upfronts ont commencé. C'est le moment où les grandes chaînes américaines, c'est à dire FOX, NBC, ABC, CBS et The CW, dévoilent leur calendrier de la rentrée 2019-2020 et leurs nouveautés. L'occasion de faire le point sur les séries qui sont renouvelées, en particulier celles qui squattent l'antenne depuis de nombreuses années.

Chez NBC, «New York, unité spéciale» et Olivia Benson entrent dans l'histoire. Renouvelée pour une 21e saison, la série devient en effet le programme diffusé en prime time le plus long de tous les temps. Jusqu'ici la production de Dick Wolf partageait le record de 20 saisons avec« New York, police judiciaire» (dont elle est le spin-off) et «Gunsmoke».

Bonne santé pour l'animation

«Les Simpson» conserve toutefois le statut de série la plus longue de l’histoire (tous horaires confondus) et ce n'est pas près de s'arrêter, puisque FOX a renouvelé les aventures de Homer et Cie pour deux saisons, soit les numéros 31 et 32! Sur la même chaîne, «Family Guy» («Les Griffin») aura droit à une saison 18.

On aime bien les gros chiffres du côté de CBS, également. «NCIS» et l'agent Gibbs décrochent une 17e saison! L'air de rien, ses petites sœurs «NCIS Los Angeles» et «NCIS New Orleans» afficheront déjà, respectivement, une 11e saison et une 6e saison, à la rentrée prochaine. En 2020, les Reagan de «Blue Bloods» et Steve McGarrett («Hawaii 5-0») auront passé dix ans à l'antenne. Enfin, «Esprits Criminels» s'arrêtera après 15 saisons.

Record pour «Grey's Anatomy»

Sam et Dean Winchester, les chasseurs de créatures de «Supernatural» disparaîtront aussi à l'issue de la saison 15. Et ce, sur The CW.

Sur ABC, suite et fin pour «Modern Family» après la 11e saison. En revanche, «Grey’s Anatomy» décroche deux saisons supplémentaires: 16 et 17. Le 1er mars, le show était déjà devenu la série médicale la plus longue de l'histoire de la télévision, battant «Urgences» et ses 15 saisons et 331 épisodes. Les acteurs Jesse Williams, Ellen Pompeo, Kevin McKidd, Debbie Allen et Chandra Wilson avaient alors publié une vidéo pour marquer le coup.

