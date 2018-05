L'acteur américain ne fait plus partie du casting de «L'arme fatale» au côté de Damon Wayans. Celui qui campait le rôle principal de l'inspecteur borderline Martin Riggs a été renvoyé par la production après s'être mal comporté à plusieurs reprises sur le tournage de la série, diffusée notamment par la RTS et TF1. Il avait été accusé de harcèlement moral fin avril 2018 et Crawford s'en était excusé. D'après hollywoodreporter.com, les producteurs seraient déjà à la recherche d'un remplaçant.

Dans tous les cas, le comédien semble avoir pris la nouvelle à la légère sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, il a posté un message disant: «Quand tout le monde semble connaître ton avenir sauf toi. Aucun mot de la Fox ou de Warner Bros (ndlr: les producteurs). J'espère que je ne suis pas viré! Zut!» Sur Twitter, L'Américain de 40 ans s'est amusé de sa situation ainsi: «Attendez, attendez, attendez... Vous ne pouvez pas me virer pendant mon jour de congé!»

Wait, wait, wait......you can’t fire me on my day off! — Clayne Crawford (@ClayneCrawford) 8 mai 2018

(Le Matin)