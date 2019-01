La rentrée est loin d'être «magnifaik» pour Cristina Cordula! Apparue lundi 7 janvier sur M6, sa nouvelle émission «Les reines des enchères» est déjà déprogrammée faute d'audience et alors qu'elle faisait face à des accusations de plagiat. Diffusés à la place des «Reines du Shopping» chaque jour à 17 h 40, les cinq premiers numéros ont fédéré une toute petite moyenne de 674 000 téléspectateurs, soit à peine 5,6% du public de 4 ans et plus et 11,8% sur les FRDA-50 (les femme responsables principales des achats du foyer de moins de 50 ans), cœur de cible de la chaîne, détaille Pure Médias.

Cette déprogrammation intervient alors que Cristina Cordula fait face à des accusations de plagiat. L'émission «Les reines des enchères», dans laquelle cinq vendeuses proposent des vêtements et accessoires de mode à douze acheteuses, rappelle en effet «Affaire conclue» sur France 2. Pour l'un de ses experts, Pierre-Jean Chalençon, Cristina Cordula a «totalement pompé le concept» présenté par Sophie Davant.

«Une énorme feignasse»

Vendredi, les chroniqueurs de «TPMP Ouvert à tous» ont dézingué l'animatrice sur l'antenne de C8. Pour Matthieu Delormeau: «Effectivement, magnifaik on n'en peut plus». Alors que Jean-Michel Maire a déclaré: «Cristina Cordula est quand même une énorme feignasse qui ne bouge jamais de sa cabine en duplex. Elle est en duplex toujours, elle ne peut pas bouger son cul?»

Dès lundi, le programme «Les reines des enchères» sera remplacé par «Les reines du shopping», propriétaire habituel de la case de pré-access de M6. Par ailleurs, une autre émission paie des audiences particulièrement faibles: «The Bridge: le trésor de Patagonie».

M6 a déprogrammé le jeu animé par Stéphane Rotenberg et produit par EndemolShine France, qui avait démarré le 3 janvier devant une petite moyenne de 1,59 million de personnes. Ils étaient à peine 1,3 million à suivre le deuxième épisode, jeudi dernier. Les deux semaines prochaines, «The Bridge» va céder sa place à une rediffusion de «Scènes de ménages: enfin à la montagne» puis au film... «Le pont des espions». (Le Matin)