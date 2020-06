La comédie de Matt Lucas et David Walliams, «Little Britain», a disparu du service de streaming iPlayer de la BBC, ainsi que de Netflix, après une polémique autour de la manière dont certains personnages étaient représentés. Pendant l'émission, le duo comique portait des costumes pour leur donner l'apparence de personnes en surpoids, ainsi que du blackface, pour incarner des Noirs. Des sketches jugés aujourd'hui scandaleux, qui ont conduit la direction de la BBC à se débarrasser de l'émission.

«Les temps changent»

«Il y a beaucoup de programmes historiques disponibles sur le BBC iPlayer, et nous les vérifions régulièrement. Mais les temps changent depuis la première diffusion de «Little Britain», et la série n'est plus disponible sur le BBC iPlayer», peut-on lire dans un communiqué diffusé par la chaîne.

Après avoir pris une décision similaire, les responsables de Netflix ont annoncé que les rumeurs selon lesquelles le service était en négociation avec les comiques pour un reboot de la série étaient fausses.

«Je ne ferais plus les mêmes blagues»

En 2017, Matt Lucas avait reconnu que si c'était à refaire, il ne reproduirait plus les mêmes sketches. « Si je pouvais revenir en arrière, et refaire «Little Britain», je ne ferais plus les mêmes blagues sur les travestis. Je ne jouerais plus de personnages noirs. En fait, je ne ferais plus cette série aujourd'hui. Ça énerverait trop de gens. On a fait une comédie beaucoup plus sombre que ce qu'on ferait aujourd'hui », avait-il expliqué.

Une des scènes où David Walliams joue la femme noire Desiree DeVere (YouTube)

«Little Britain» était une des séries les plus populaires en Angleterre entre 2003 et 2008.

Cover Media