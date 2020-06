Le mardi 2 juin, Cyril Lignac animait un nouveau numéro de «Tous en cuisine», sa quotidienne en direct sur M6. Accompagné de son acolyte Jérôme Anthony ainsi que de Flavie Flament et de Léa Lando, le cuisinier a proposé de préparer une bouillabaisse exotique. Et dès le début de l'émission, les problèmes techniques ont commencé puisque, lors de son introduction, Jérôme Anthony a fait tomber son micro dans l'eau, le rendant totalement inutilisable.

Les choses se sont considérablement compliquées par la suite. Après une parodie d'«Un autre monde» de Téléphone autour de la bouillabaisse, Jérôme Anthony s'est adressé aux téléspectateurs pour leur indiquer qu'un problème technique risquait fort de perturber la suite de la recette. «Au moment où je vous parle, on a perdu le signal avec Cyril Lignac. Alors le pire qui puisse vous arriver, c'est que ce soit moi qui vous donne la recette de ce soir», a-t-il balancé avec humour.

«Tout a sauté chez moi»

Confiant, l’animateur a alors poursuivi la recette quand est réapparu à l’écran le chef derrière ses fourneaux. «La cuisine ne marche pas», a-t-il indiqué. Gardant le sourire, Cyril Lignac a poursuivi: «En fait, tout a sauté chez moi, je n’ai pas d’électricité donc je ne peux pas allumer la casserole. Jérôme c’est toi qui cuisines ce soir».

Proposant de passer à la suite de la recette en préparant la sauce, le chef a constaté qu’il ne pouvait pas faire fonctionner son mixeur. «J’ai toujours pas d’électricité chez moi», a-t-il précisé. S’improvisant électricien, Cyril Lignac a ajouté: «C’est incroyable! Si on m’avait dit qu’une fois que j’allais faire... On est en direct sur M6, je me suis branché dans le couloir et là tout va bien».

