«Danse avec les stars» reviendra-t-elle cette année? L'émission animée par Karine Ferri était récemment au cœur de rumeurs d'annulation.

Interrogée à ce sujet par «TV Magazine», l'animatrice a expliqué que «la visibilité était faible pour le moment» quant à un retour de l'émission, qui reprendra «quand les conditions seront optimales».

«Si à l'antenne, tout paraît fluide et joli, c'est parce que derrière il y a des heures de préparation et de travail. On ne peut pas prendre de décisions à la légère, il y a des centaines de gens qui travaillent sur cette émission», explique-t-elle, ajoutant qu'elle en sera toujours l'animatrice.

«Évidemment, je serai dans la nouvelle saison de «Danse avec les stars», comme cela avait été annoncé à la fin de la saison dernière. Il n'y a pas de raison que cela change. Nous nous retrouverons avec Camille Combal mais mon rôle sera un peu différent », a également dévoilé la compagne de Yoann Gourcuff à Pure Medias.

Cover Media