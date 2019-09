«Danse avec les stars» revient le samedi 21 septembre pour sa 10e saison! Et cette nouvelle édition promet encore une fois de belles danses de salon aux téléspectateurs. Côté jury, rien ne change: Jean-Marc Généreux, Chris Marques, Patrick Dupond et Shy’m seront bien installés sur leurs fauteuils pour juger les candidats.

Qui sont-ils? Si la chanteuse Liane Foly et le mannequin Hugo Philip avaient déjà été confirmés, on pourra aussi apprécier sur le parquet la comédienne Elsa Esnoult, l’actrice Linda Hardy, l’acteur Azize Diabaté, Clara Morgane, Moundir, Ladji Doucouré, Sami El Gueddari et Yoann Riou.

A l’animation, c’est avec plaisir qu’on retrouvera Camille Combal et Karine Ferri. Reste à savoir avec quels danseurs les candidats formeront les couples de cette nouvelle saison de «Danse avec les stars».