Dans une interview accordée au site Konbini.com, le 31 octobre, David Pujadas a fait une révélation de taille.

Questionné sur son plus grand moment de solitude, l'ex-présentateur du JT de 20h sur France 2 s'est remémoré un événement remontant à la rentrée de septembre 2008.

À la fin de ses vacances en Dordogne et 48 heures avant de passer à l'antenne, l'homme s'était rendu chez son coiffeur. Mais, à son grand désespoir, ce n'était pas son «coiffeur habituel». Il s'était visiblement assoupi durant la séance et résultat: «quand je me réveille, j'ouvre les yeux, il m'avait tondu. J'avais une coupe, c'était même pas pour faire l'armée, c'était quasiment tondu, donc panique», a-t-il confié le présentateur de 53 ans.

Pour se sortir de cette situation, il a eu la brillante idée de partir à la recherche d'une perruque. «Je fais le tour des maga­sins de Paris - ce n'était pas ma spécia­lité - et je trouve une perruque. Pendant 15 jours, j'ai fait le jour­nal avec une perruque. Personne ne s'est rendu compte de rien», a-t-il raconté.

Mais un jour son terrible secret a été révélé par Voici. «Je ne sais pas comment, c'est peut-être une maquilleuse qui a vendu la mèche», a-t-il déclaré.

Mais non! Le magazine a précisé qu'il a «juste été atten­tif à sa moumoute».

(Le Matin)