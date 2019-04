Ce week-end, la Star Wars Celebration de Chicago ne s'est pas contentée de présenter le premier trailer de l'épisode IX de la saga au cinéma. Elle a aussi dévoilé de nouvelles images de «The Mandalorian», à savoir la toute première série «Star Wars» en live action, c'est-à-dire en chair et en os. Et ce, en présence de quelques-uns de ses protagonistes.

L'intrigue se déroulera cinq ans après «Le retour du Jedi». «Après Endor, l’Empire s’effondre, et donc, qu’est-ce qui se passe? La Nouvelle République prend le pouvoir mais le chaos est toujours présent, seuls les plus forts peuvent survivre», a détaillé son showrunner, Jon Favreau («Iron Man»), qui a dit s'être inspiré des vieux westerns et des films de samouraïs (comme George Lucas).

Apollo Creed en chef de mercenaires

Ainsi, le Mandalorien au centre de l'histoire est un guerrier mystérieux, à la morale discutable, proche de celles des personnages de western. «Il est très badass, mais c’est un personnage iconique», a décrit Pedro Pascal (Oberyn Martell dans «Game of Thrones»), qui l'incarne. L’ancienne championne de MMA devenue actrice Gina Carano joue Kara, ancienne ShockTrooper rebelle qui a du mal à se réintégrer après la guerre, on y trouve aussi un ancien officier de l’Empire campé par le réalisateur Werner Herzog ou encore Carl Weathers (Apollo Creed dans «Rocky») en patron d’une guilde de mercenaires. Ce dernier emploiera le Mandalorien et Kara pour accomplir des missions dangereuses.

À Chicago, une vidéo de making of a été présentée, montrant les effets spéciaux et l'équipe des réalisateurs. Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Deborah Chow, Rick Famuyiwa et Taika Waititi ont tourné les huit épisodes de «The Mandalorian».

Le 12 novembre sur Disney+

Le panel s'est achevé par un long extrait de la série où le «Mando» reçoit une mission de Greef, et rencontre un ancien officier de l'Empire, puis une bande-annonce «où l'on voyait IG-88, un droïde chasseur de primes aperçu dans «L'Empire contre-attaque», et un grand méchant impérial joué par Giancarlo Esposito («Breaking Bad»)», décrit «Première».

«The Mandolarian» est le produit phare du lancement de la plateforme Disney + aux Etats-Unis le 12 novembre prochain (Le Matin)