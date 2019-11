Les fans de «Camping Paradis» pourront bientôt passer de la fiction à la réalité. Un réseau de campings inspiré de la série télévisée de TF1 va voir le jour au printemps 2020, rapporte «L'Echo Touristique».

Douze établissements existants (Bretagne, Vendée, Dordogne, Ardèche, Gers…) ont d’ores et déjà été sélectionnés pour être exploités sous cette marque, dont la licence a fait l'objet d'un accord entre TF1 Licences, JLA productions (producteur de la série) et la société qui assure la sélection et la promotion de la marque auprès des campings demandeurs.

La «Boom Boom Party» en vrai

Dans les campings labellisés, tout est prévu pour plonger les vacanciers dans l’univers de «Camping Paradis». Les établissements pourront utiliser tous les codes de la série: voiturette électrique, porche d'entrée avec le label, tenue du personnel, animations, dont la célèbre «Boom Boom Party».

Avec ce label, les dirigeants du réseau cherchent à attirer des campings de trois à cinq étoiles et de taille moyenne (plus de 130 emplacements), proposant une «offre de séjours de camping familial, club ou animé».

Si leur candidature est acceptée, les établissements devront payer des droits d’affiliation de 19 000 euros, une taxe de 10 000 euros par an pour utiliser la marque et reverser 6 % de leur chiffre d’affaires au label. En échange,les propriétaires bénéficieront d’outils pour faire la promotion de leur camping.

lematin.ch