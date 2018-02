Pour l'instant, on ne sait pas encore quand sera diffusée la 23e saison du jeu d'aventure. TF1 a par contre communiqué le nom des 18 aventuriers qui y participeront. As de la survie, virtuoses de la débrouille et vainqueurs, tous ont marqué le programme de leur empreinte. Ces «héros» ont pour nom: Alban (2014), Candice (2016), Cassandre (2015), Cédric (2014), Chantal (2014), Clémence (2005), Clémentine (2017), Dylan (2017), Javier (2012), Julie (2016), Ludovic (2006), Pascal (2015), Yassin (2017), Tiffany (2017), Nathalie (2008), Jérémy (2016), Olivier (2011) et Raphaële (2009).

Le tournage de «Koh-Lanta: le combat des héros» s'est déroulé en octobre 2017 dans l'archipel de Yasawa dans les îles Fidji. Pour cette édition, une nouvelle règle, et non des moindres, a été introduite. Les participants éliminés au conseil ont été secrètement envoyés sur l'île de l'exil. Là-bas, sur le modèle de «Survivor: Redemption Island» diffusé en 2011 aux Etats-Unis, l'un d'entre eux a pu gagner le droit de réintégrer le jeu au moment de la réunification. (Le Matin)