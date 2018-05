Le candidat du jeu de survie de TF1 avait affirmé, sur le plateau de «Touche Pas à Mon Poste!» le lundi 30 avril 2018, avoir été mieux rémunéré que les autres participants. Il avait dit avoir touché 27'000 euros (32'000 fr.) pour vingt jours dans «Koh-Lanta: le combat des héros». Or, cette somme est fausse.

C'est Dylan lui-même qui l'a expliqué sur Twitter mercredi 2 mai 2018. «A ceux qui n'ont pas bien compris le Luxembourgeois (ndlr: sa langue maternelle). Contrat avec le groupe TF1 pour 4 émissions = 27'000 euros non juste pour le combat des héros. J'ai été payé comme tous les autres aventuriers», a-t-il écrit. Dans son contrat avec la Une, le jeune homme de 23 ans a signé pour «Koh-Lanta Cambodge» (2017), pour «Koh-Lanta: le combat des héros» actuellement à l'antenne. Il sera prochainement également dans «Ninja Warriors» et dans «La villa des cœurs brisés».

Quant à la société de production de «Koh-Lanta», elle a confirmé à «Télé-Loisirs» que «tous les aventuriers étaient rémunérés à la même hauteur» et qu'il n'y avait pas de négociation de cachet entre elle et les candidats.

A ceux qui n’ont pas bien compris le LUXEMBOURGEOIS ???? .

Contrat avec le groupe TF1 pour 4 émissions = 27.000€ et non juste pour le combat des héros.

J’ai été payé comme tous les autres aventuriers pour le Koh-Lanta All Stars. @KohLantaTF1 @TF1 @ALJ