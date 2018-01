Souvenez-vous de 2011. Les téléspectateurs raffolent depuis deux saisons des trois couples de «Scènes de ménages» sur M6: les retraités Huguette et Raymond, les quadras Lilianne et José, et les poussins Marion et Cédric. Bientôt, un quatrième binôme vient bousculer les habitudes: Emma et Fabien. Le public trouve moins drôles ces trentenaires qui s’appellent mutuellement «chaton» et «chaton», les estime mal assortis, en plus ils ont un bébé, ça casse la dynamique. Sept ans plus tard, Anne-Élisabeth Blateau et David Mora ont souvent les meilleurs sketches. Fabien a même été désigné «papa préféré des Français», selon un sondage de Télé 2 semaines.

Son interprète se souvient bien de ces débuts pas très accueillants. «À la base, les gens n’aiment pas le changement. Anne-Élisabeth et moi sommes arrivés un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais, au bout de quelques mois, les téléspectateurs se sont pris de sympathie pour nos personnages. Ça s’est fait petit à petit. Nous-mêmes n’étions pas aussi à l’aise sur le plateau le premier jour que le trentième», raconte David Mora.

Difficilement adoptés à leur arrivée en 2011, Emma et Fabien (Anne-Élisabeth Blateau et David Mora) sont aujourd’hui très appréciés.

Et si on pouvait imaginer que, bientôt dix ans après le lancement de «Scènes de ménages», le concept s’essouffle, les audiences sont pourtant au beau fixe. Un succès que l’acteur de 35 ans explique par l’ambiance qui règne sur le tournage. «Que ce soit entre nous, comédiens, ou avec toute l’équipe qui fabrique «Scènes de ménages». On se connaît tous depuis longtemps maintenant. Ce n’est pas pour rien si la boîte de production s’appelle Kabo Family. On se retrouve pour des pots de fin de tournage. On voit aussi les auteurs une fois par an pour trouver de nouvelles idées pour chaque couple.»

Un vrai bébé au tout début

On l’a dit: la particularité d’Emma et de Fabien par rapport aux autres couples, c’est d’avoir un enfant, la petite Chloé. Factice ou alors suggéré à l’image. Pourtant, il y avait bien un vrai bébé à l’écran lors des premières apparitions du couple. Mais cela posait trop de problèmes. «Selon la loi, un bébé ne peut pas tourner plus d’une heure par jour, dit David Mora. C’est très complexe: les scènes doivent être très courtes, parce qu’il peut pleurer très rapidement une fois qu’il a quitté les bras de sa mère ou il se met à regarder les perches. Là, on sort de la scène. Un enfant ne joue pas, il vit. Donc on est resté sur le fait d’avoir un faux poupon.»

Au fait, Chloé grandit-elle? «Tout doucement. Notre contrainte, c’est de la voir. Est-ce qu’un jour on fera un saut dans le temps et la petite Chloé aura 7 ans? Ça paraît compliqué, mais c’est l’âge minimum pour pouvoir apprendre un texte. Ça serait aussi compliqué concernant les rediffusions, du moment que nous ne sommes pas censés évoluer. On est figés, un peu comme les Simpson. Sauf que les comédiens vieillissent.» Il rit en confessant qu’en coulisses ils s’amusent tous beaucoup avec le bébé en plastique, ils font des photos où il a une bière dans le couffin, des lunettes de soleil, un bonnet… «L’imitation avec un vrai bébé est bluffante: le poids est respecté et, mis à part qu’il brille un peu, la définition de son visage est très réaliste. C’est un peu flippant.»

Une colle sur la Suisse

On le sait, Fabien se laisse plutôt marcher dessus par Emma. David Mora rassure: «Est-ce que je m’évanouis moi aussi entre les scènes? Non. Notre carburant, c’est de se faire rire l’un et l’autre et de faire marrer l’équipe.» Mais il y a une chose sur laquelle «le père préféré des Français» peut lui tenir tête: l’histoire et la géographie. Fabien est en effet professeur. Avant de quitter son interprète, on lui a posé une colle: combien la Suisse compte-t-elle de langues nationales? Réponse: «Entre cinq et six.» On l’aide: quatre. «OK, le français, le suisse… (il se reprend) allemand, le suisse italien et je ne connais pas la quatrième.» Bon, c’est vrai que c’est un peu méchant. Le romanche. «Ah oui, j’avais joué au théâtre avec Bénabar (ndlr: la pièce «Je vous écoute») à Bulle, à Vevey et à Morges, où je crois bien que la langue n’est pas le français, mais il y a quand même un public francophone qui est venu…» Oui, des Romands. Allez, chaton, on ne va pas provoquer une scène de ménage pour si peu. (Le Matin)