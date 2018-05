Samedi dernier, Enora Malagré était l'invitée de Thierry Ardisson dans «Salut Les Terriens», sur C8.

L'occasion pour l'animatrice de revenir sur son passage dans «Touche pas à mon poste» il y a trois semaines, lors duquel elle avait conseillé à ses anciens collègues de «profiter» car ils étaient «grassement payés à rien foutre».

«Ça n’a pas toujours été le cas, mais c’est vrai qu’on travaille assez peu, on ne va pas se mentir, a lâché sans rougir l'ex-chroniqueuse. Il y a eu une période où on travaillait beaucoup, on décryptait beaucoup les émissions... Mais comme là, c’est devenu beaucoup du divertissement, c’est vrai qu’ils sont payés à rigoler aux vannes de Baba [ndlr: Cyril Hanouna].»

Enora s'est également confiée sur son départ de l'émission phare de C8 l'année dernière, où elle travaillait depuis sept ans. «Comme je suis issue d'une famille de Bretons, il y avait quand même pas mal de marins-pêcheurs qui circulaient à la maison. J'ai eu un petit coup de bambou. Je me suis dit : 'Voilà, eux font un vrai métier et moi je suis en train de faire un peu de la merde depuis quelques années'», a-t-elle expliqué.

L'animatrice, récemment reconvertie dans le digital et le théâtre, a ajouté avoir aussi très mal supporté l'affaire du canular homophobe qui avait valu à la chaîne d'être sanctionnée en mai 2017. «Il faut être cohérente avec ses propres valeurs. Là, ça ne l'était plus, donc il fallait partir.»

(Le Matin)