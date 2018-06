Non, ce n'est ni Yann Barthès ni Cyril Hanouna en première place du podium. Les deux hommes, très médiatisés, sont précédés par Caroline Roux et son «C dans l'air», diffusé sur France 5. «On a renouvelé les experts, on a féminisé le ton, avec 35 % de femmes en plateau. Ce talk-show n'est pas resté une institution gravée dans le marbre car, par petites touches, on a réussi à le faire coller à la société d'aujourd'hui», s'est félicitée la journaliste dans «TV Mag».

A noter également que «Quotidien», arrivé en 2e position, fait un carton auprès des jeunes. Le 40% de ceux qui ont voté pour l'émission d'actu de TMC avaient entre 18 et 49 ans alors que ce sont les plus de 50 ans qui ont plébiscité «C dans l'air».

Le classement:

1. «C dans l'air», France 5 (17%)

2. «Quotidien», TMC (14%)

3. «On n'est pas couché», France 2 (11%)

4. «Touche Pas A Mon Poste», C8 (9%)

5. «C à vous», France 5 (8%)

6. «C'est mon choix», Chérie 25 (5%)

6. «Ça commence aujourd'hui», France 2 (5%)

6. «Salut les terriens», C8 (5%)

9. «Vivement dimanche», France 2 (4%)

10. «L'info du vrai», Canal+ (3%)