On ne présente plus Gjon's tears en Suisse romande. Le Fribourgeois de 21 ans a touché tout le monde lors de ses prestations à «The Voice» France, l'an passé. Non seulement il a une voix pure, qui monte très haut, mais il est aussi un pianiste hors pair.

Cette année, le chanteur de Broc est prêt à passer à l'étape supérieure en s'attaquant à un nouveau challenge. Il a été choisi pour représenter la Suisse lors de l'Eurovision qui se déroulera du 12 au 16 mai à Rotterdam, aux Pays-Bas. «Dans le milieu de la musique, l'Eurosong Contest est l'événement le plus important pour un artiste, y participer représente beaucoup», confie-t-il.

«Je veux montrer que je suis fier de ce que je suis»

La rumeur courait déjà depuis plusieurs jours, mais la SRF ainsi que l'artiste ont réussi à garder le secret jusqu'au bout. C'est avec le titre «Répondez-moi», une ballade, qu'il espère remporter le concours de la chanson. Pour la première fois depuis dix ans, la Suisse présentera un titre en français. Gjon's tears a été aidé par le duo suisse Aliose et le musicien belge Jeoren Swinnen, déjà auteurs de chansons en lice pour l'événement, pour la création de ce titre.

«Répondez-moi» aborde les thèmes de l'origine et du questionnement de soi. «Tous les gens se demandent pourquoi ils sont ici, d'où ils viennent et vers quoi ils vont. Ces questions sont particulièrement importantes pour les personnes issues de la migration. Mes parents sont originaires d'Albanie et du Kosovo. Même si j'ai grandi en Suisse, que je considère comme mon pays d'origine, ce sont des sujets qui me touchent beaucoup», explique-t-il avant d'ajouter: «Je veux montrer que je suis fier de ce que je suis, de mes racines et de mes accomplissements. En chantant «Répondez-moi», je souhaite encourager les gens à s’assumer tels qu’ils sont.»

Fera-t-on mieux qu'en 2019?

Le titre qui concourra à l'Eurovision a une atmosphère mystique, avec un piano qui se marie parfaitement aux sonorités modernes. Sans oublier le point fort de cette création, sa voix et ses envolées qui filent des frissons.

Il semblerait que la Suisse signe un retour prometteur. Pour rappel, Luca Hänni s'était classé quatrième en 2019. Avant même la sortie de «Rendez-vous», la Suisse se trouve en 10e position des pronostics du concours. Et aujourd'hui, la chanson continue à gagner des places. Pour voir la performance de Gjon's tears à l'Eurovision, il faudra attendre le 14 mai, soit la deuxième demi-finale du concours, qui sera diffusée sur RTS2. La finale, quant à elle, aura lieu le samedi 16 mai sur RTS1.

FDA