«Je ne pense pas à gagner à l'Eurovision, nous avait confié Gjon's tears lors de la sortie de son morceau «Répondez-moi», le 4 mars. J'ai surtout envie de prendre du plaisir.» Alors qu'il vient de s'envoler vers Stockholm pour discuter avec sa chorégraphe de la mise en scène de sa performance le 14 mai à Rotterdam, le chanteur voit sa cote augmenter de jour en jour.

«Je suis très fier du parcours de la chanson»

En six jours, sa chanson compte déjà 660 000 vues sur YouTube et les commentaires sont très positifs. «Ce morceau est beaucoup trop bien pour l'Eurovision, c'est simplement de l'art. J'ai mon gagnant», «ce n'est pas une simple ballade, c'est un chef d'œuvre» ou encore «s'il chante en live de la même manière que sur la vidéo, il va remporter le concours», peut-on notamment lire.

Gjon's tears nous confie se sentir «super bien par rapport à l'accueil. Même si je n'ai pas le temps de penser à ça, car je suis en Suède pour travailler sur le staging et les costumes. Je regarde le tout d'un œil très lointain. Je suis très fier du parcours de la chanson jusqu'à présent et j'ai hâte d'être au live».

Sa position dans les pronostics varie entre le troisième et la quatrième place

Les internautes ne sont pas les seuls à être emballés. Les pronostics voient carrément Gjon's Tears sur le podium. Pour les bookmakers, l'ancien candidat de «The Voice» France se classerait en troisième position. L'année dernière, le Bernois Luca Hänni avait reçu exactement le même accueil avant de se classer quatrième lors de la finale à Tel-Aviv.

Jean-Marc Richard «surpris»

«C'est une grande surprise, confie Jean-Marc Richard, présentateur du concours sur RTS. Ce titre n'est pas aussi accrocheur que ceux de la Lituanie ou de l'Islande, par exemple. Et surtout, il demande à être découvert et à être dégusté. Je ne le voyais pas déjà si bien placé. Je pensais qu'il prendrait du galon à partir des répétitions, car sur scène ça va être impressionnant.»

Gjon's Tears est «heureux du soutien des gens et je me réjouis d'être bien placé dans les pronostics, mais c'est la scène qui fera toute la différence. Désormais je dois me concentrer un maximum pour être prêt le jour J et délivrer une très belle performance».

Fabio Dell'Anna