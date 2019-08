Eva Longoria serait partante pour participer à de nouveaux épisodes de «Desperate Housewives». La jeune maman a évoqué avec Fox News la possibilité d'un remake de la comédie dramatique à succès, diffusée de 2004 à 2012. Et lorsqu'on lui a demandé ce qu'il faudrait pour qu'elle reprenne son célèbre rôle de Gabrielle Solis, elle a affirmé qu'elle reviendrait sans aucune hésitation. «Il ne me faudrait rien, a-t-elle partagé. J'adore Gabby Solis. Gabby Solis me manque. Wisteria Lane me manque... J'ai toujours dit que je serais la première à signer pour un remake.»

La star de 44 ans a accueilli son fils, Santiago, avec son mari Jose Baston en juin 2018 et abordant sa vie de mère, elle a expliqué qu'elle adorait l'expérience, mais qu'elle voulait la vivre à sa façon. «Je ne lis pas les commentaires, alors j'évite généralement toute cette négativité et le mom-shaming, a-t-elle indiqué. C’est probablement ma plus grosse bête noire avec la maternité, ce sont ces mères qui jugent d’autres mères.»

Dans le film «Dora L'Exploratrice»

Bien qu’elle soit très occupée par sa vie de famille, la star est rapidement retournée au travail après avoir accouché et joue actuellement dans le film «Dora L'Exploratrice», «Dora et la cité perdue». «Je ne m'étais pas rendu compte qu'elle était mondialement célèbre jusqu'à ce que le film soit annoncé, et mes amis du monde entier m'ont appelé, a-t-elle expliqué. J'ai alors compris à quel point elle était importante dans l'enfance de tant de gens!»

«Dora et la cité perdue» est sorti en salle cette semaine.