L'année 2020 est celle de toutes les réussites pour Fanny Leeb. Après avoir combattu un cancer du sein très agressif en 2019, la chanteuse a décidé de multiplier les projets. Elle sort un album à la fin du mois, un moment qu'elle attend depuis longtemps. Et avant, l'artiste de 33 ans participe à «Stars à nu», ce vendredi à 21 h 05 sur TF1.

«Il s'agit de huit femmes (ndlr: voir photo ci-dessous) qui se mettent à nu pour la bonne cause. Elles font plein de challenges pour montrer qu'il ne faut pas avoir peur du dépistage du cancer», nous explique la fille de Michel Leeb, encore toute chamboulée par cette aventure.

Comment avez-vous vécu cette nouvelle émission, «Stars à nu»?

Cela a été formidable et extrêmement émouvant. J'avais fini mes traitements un mois et demi avant le tournage (ndlr: en octobre 2019) et cela pouvait être parfois compliqué. J'ai dû replonger dans tout ce qui c'était passé. J'ai dû m'assumer telle que j'étais à ce moment-là. J'avais perdu du poids, je n'étais pas forcément à l'aise dans mon corps et j'étais encore fatiguée. Heureusement, me retrouver avec ces sept autres femmes qui m'ont clairement soutenue a été fantastique. On est devenues de très bonnes amies.

Les participantes à l'émission: (de g. à dr.) Nadège Beausson-Diagne, Marine Lorphelin, Fanny Leeb, Héloïse Martin, Maddy Burciaga, Alessandra Sublet, Mareva Galanter et Firmine Richard

Que pensez-vous du concept de l'émission?

Je suis fière d'avoir participé à une émission comme ça. Je suis sûre que ça va créer un déclic chez les gens. Je sais que ça fait peur, mais tout au long du show on parle du cancer de différentes manières. Par exemple, on explique comment on doit se palper, on entend plusieurs témoignages...

Était-ce compliqué de se dévoiler devant des inconnus?

Ce n'était pas facile. Mais j'avais déjà fait la démarche de me dévoiler sur les réseaux. Quand Arthur (ndlr.: qui produit «Stars à nu») m'a expliqué le déroulement, je ne connaissais pas les femmes avec qui j'allais être, ni la nature des challenges. Une fois qu'on a accepté, on ne revient pas en arrière. C'est le prolongement de ma philosophie que j'ai depuis le début: aider un maximum de gens dans cette situation.

Quel a été le moment le plus difficile?

Lorsque je suis une estrade et que je dois me noter entre 0 et 10. J'ai perdu pied. Je me suis rendu compte que je n'étais pas encore bien à 100%. C'est pour ça que j'ai craqué. Il fallait que je craque. Je ne voulais pas mentir aux gens. Bien sûr que je suis positive et que je vais de l'avant, mais j'ai aussi des coups de mou. J'avais des moments qui me faisaient chier, p...! (Rires.) Mais maintenant ça va mieux, cette émission m'a beaucoup aidée.

Heureusement, vous étiez bien entourée...

Oui, elles ont toutes été là. On s'est liées d'amitié. On a d'ailleurs un groupe WhatsApp où l'on s'écrit tout le temps. De mon côté, j'étais aussi sur le bon chemin. Je reprenais le sport et je voulais reprendre du poids.

Aujourd'hui, comment vous sentez-vous?

Tout va bien physiquement et mentalement. Il y a la sortie de mon album le 28 février et de mon nouveau single, «The Girl I Was», vendredi. J'ai tourné un clip avec toutes les filles qui sera disponible le même jour. Je suis hyper heureuse. Il faut juste que je commence à me concentrer sur ma musique.

Dites-nous en plus sur votre prochain morceau?

La traduction signifie: «La fille que j'étais». J'écris sur qui j'étais avant mon cancer et sur qui je suis devenue. Je n'étais pas bien dans mes baskets. Ma vie a soudainement basculé et tout a changé. Aujourd'hui, je me sens différente et j'ai voulu raconter cette métamorphose. Je veux montrer aux femmes que l'on peut se relever. On peut même se sentir mieux qu'avant. Et je ne veux surtout pas revenir la Fanny d'avant! (Rires.)

C'est-à-dire?

Je n'allais pas bien. J'avais sans arrêt une espèce d'attente et d'angoisse. Je n'étais pas en phase avec moi-même. J'étais perdue. Ce n'était pas très sain. Alors que maintenant j'apprécie les choses simples. J'ai revu mes priorités. Ma famille et mes amis sont ceux qui comptent le plus et la musique vient après. Je me mettais tellement de stress. Désormais si les gens aiment, tant mieux. S'ils n'aiment pas, ça ne va pas me toucher autant qu'avant car l'important est que je sois fière de ce que j'ai fait.

En parlant de fierté, votre frère Tom Leeb va représenter la France à l'Eurovision...

Je suis ultrafière et tellement heureuse. C'est comme une explosion de choses dans ma vie. Il y a l'album, «Stars à nu», puis tout d'un coup mon frère qui participe à l'Eurovision. C'est extraordinaire pour lui et ce sera une expérience formidable. Il bosse comme un dingue. Il va entrer dans une spirale complètement folle pendant quelques mois. Toute la famille est derrière lui.

Fabio Dell'Anna