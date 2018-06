C'en est fini de la carrière de Jeremstar sur C8. Alors que Thierry Ardisson avait assuré début mai au Huffington Post que le blogueur réintégrerait «Les Terriens du dimanche» à la rentrée, l'animateur a annoncé exactement le contraire un mois et demi plus tard à Jean-Marc Morandini.

«Non, Jeremstar ne revient pas, contre mon gré d'ailleurs. Ça lui a été annoncé ce matin. Je voulais qu'il revienne, mais la chaîne a dit non. Je suis un peu désolé», a expliqué l'homme en noir.

Le blogueur, qui ne cachait pas son envie et son impatience de revenir sur le petit écran, a fait part de sa tristesse et de sa déception sur Instagram. «J'ai la sensation de perdre la chose qui avait le plus de sens pour moi», a écrit le Français à côté d'une photo le montrant avec Thierry Ardisson. Il a ajouté qu'il avait le sentiment d'avoir été pris pour un guignol et d'avoir été mené en bateau.

S'il ne pourra donc plus s'exprimer sur C8 à l'avenir, Jeremstar n'exclut pas de raconter sa vérité dans un prochain livre.

(Le Matin)