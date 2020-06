Francis Lalanne ne participera pas à la prochaine saison de «Fort Boyard». Le chanteur, qui interprète le personnage de Narcisse Lalanne, serait en effet trop vieux au goût des assureurs, en pleine pandémie de coronavirus.

«Quand j'ai demandé quand débuterait le tournage, on m'a dit que mon personnage ne serait pas dans cette saison, à cause des assurances. Elles refusent de prendre en charge le risque lié au Covid. Et par conséquent, comme j'ai 61 ans, je n'étais pas le bienvenu», a-t-il dévoilé au «Parisien».

Un jeu concurrent

Une décision qui n'est pas du tout du goût du musicien, qui compte se venger en organisant... un jeu avec une chaîne concurrente! «Je discute avec une chaîne concurrente pour organiser un jeu dans un lieu mythique de la région Champagne-Ardenne, une région de légende. Ce personnage de Narcisse, je l'ai construit et il peut tout à fait avoir une vie en dehors du Fort», explique Francis Lalanne.

Cover Media