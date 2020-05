Le très attendu épisode de retrouvailles de «Friends »pourrait être filmé au début de l'été, selon Bob Greenblatt, de WarnerMedia Entertainment. L'épisode spécial devait être diffusé sur HBO Max le 27 mai, mais la crise du coronavirus a reporté le tournage. «Au début, on pensait que ce serait décalé d'un mois ou deux, tout au plus, mais il semble que ce sera plus long», a-t-il expliqué à «Variety».

Prêt d'ici la fin de l'été?

«On aimerait pouvoir le finir d'ici la fin de l'été, si tout se passe bien, et reprendre la production. Nous pensons qu'il est important d'avoir un public présent pour célébrer le retour de ces six amis, et nous ne voulions pas juste faire ça sur le net», confie-t-il.

Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kurdow, Matthew Perry et David Schwimmer reviendront ensemble sur cette sitcom qui a changé leurs vies.

Cover Media et LeMatin.ch