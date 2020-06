Depuis qu'une nouvelle génération a découvert «Friends» (créée en 1994) sur Netflix ou lors des nombreuses rediffusions ces dernières années, la question de la diversité au sein de la série revient régulièrement dans le débat. C'est de nouveau le cas depuis quelques jours.

«Ce ne serait pas un casting entièrement blanc, c'est sûr, avait admis Lisa Kudrow (Phoebe) au journal britannique «The Times» en mai, pour décrire à quel point «Friends» serait différente s'il s'agissait d'une production récente. Tout en ajoutant que la série culte «devrait être considérée comme une capsule temporelle, plutôt que pour ce qu'ils n'ont pas fait correctement».

«Je n'en ai pas fait assez»

A présent, c'est la cocréatrice de «Friends» qui réagit. Marta Kauffman a même fait son mea culpa en conférence virtuelle lors de l'ATX TV Festival, le week-end dernier. «Je suis désolée.... J'aurais bien aimé savoir à l'époque ce que je sais maintenant. J'aurais fait les choses différemment. Nous avons toujours encouragé les gens issus de la diversité dans notre entreprise, mais je n'en ai pas fait assez et maintenant je me demande ce que je peux faire», a déclaré la scénariste et productrice américaine.

Alors que le slogan «Black Lives Matter» résonne partout dans le monde suite à l'affaire George Floyd, Marta Kauffman s'est encore interrogée: «Qu'est-ce que je peux faire différemment? Comment puis-je diriger mes séries d'une manière nouvelle? Et c'est quelque chose que j'aurais souhaité mieux prendre en compte, quand j'ai commencé à écrire des séries.»

L. F.