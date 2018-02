Les fans piaffent d'impatience de découvrir la suite des aventures de Jon Snow, Daenerys Targaryen et Cersei Lannister. Voilà de quoi les réjouir encore un peu davantage. Selon «The Dubrovnik Times», le tournage de «Game of Thrones» est sur le point de reprendre dans la cité médiévale croate.

Le journal s'appuie sur des photos qui montrent des membres de la production mettre en place des éléments de décor un peu partout dans Dubrovnik. Par ailleurs, une utilisatrice de Twitter jure qu'elle a vu passer Kit Harington, qui joue Jon Snow, juste «devant son nez» aux abords de Dubrovnik. Quant à Emilia Clarke, qui campe Daenerys Targaryen, elle a posté sur Instagram une photo d'elle à Rome. «Rome, tu es la seule et l'unique. Ça me fait mal de dire au revoir.» La capitale italienne n'est distante que de 460 kilomètres en avion de Dubrovnik et le vol dure juste un peu plus d'une heure...

(Le Matin)