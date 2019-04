Vous n'avez pas encore vu le premier épisode de l'ultime saison de «Game of Thrones»? Nous non plus. Mais, ce matin, aux quatre coins du monde, nombre de médias le résument. En tentant, dans sa titraille, de spoiler le moins possible tout en donnant une info qui paraîtra innocente. Nous nous sommes amusés à les regrouper pour proposer à notre tour notre version du résumé de l'épisode «Winterfell».

Boum! Jon n'est pas le fils de Lyanna Stark et de Rhaegar Targaryen. Il n'a donc pas couché avec sa tante. Il est le fils d'Anakin Skywalker et donc petit frère de Luke et Leia («Game of Trones» Premiere delivers Jon Snow bombshell», Huffpost).

L'épisode a à peine commencé que Tyrion couche avec Brienne («cette surprise qui attend les fans dès la première scène», BFMTV).

Podrick montre tout! («Vu de Twitter : «Enorme», «carré», «un peu lent»... Les premiers avis sur le retour de «Game of Thrones», LCI)

Ce petit plaisantin de Sam en lâche une bien nauséabonde contre son pote Jon («Sam dropped THAT bomb on Jon during the «Game of Thrones» premiere», «Mashable»).

Nos héros se sont lus des extraits de leur journal intime à tour de rôle au coin du feu («un premier épisode intimiste pour commencer cette ultime saison», TVMag)

Ça a pris une heure mais tout le monde a enfin récupéré son arme et son armure, on peut y aller («la guerre peut commencer», «Télé-Loisirs»).

Mais tout cela est faux car, en réalité, HBO s'est planté de cassette et a diffusé «Les feux de l'amour» («Rivalités, complots et rancœurs, un premier épisode sous haute tension!», «Télé Star»).

C'est du moins ce qu'on a compris. Bon épisode! (Le Matin)