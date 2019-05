Lundi à 3 h, était diffusé le tant attendu épisode 3 de «Game of Thrones». Tant attendu car il devait raconter la plus grande bataille jamais montrée à la télévision. Une bataille qui s'est déroulée dans la nuit noire et glacée devant et au sein du château de Winterfell. Mais de nombreux fans à travers le monde se sont plaints que l'image était trop sombre. Au point qu'ils n'auraient rien compris.

Cela a d'ailleurs engendré quelques memes et tweets comiques sur les réseaux sociaux.

me trying to figure out who’s getting killed because this episode is so dimly lit #GOT pic.twitter.com/akOxRUBOnN — sansa stark im free thursday (@evie_maclean) 29 avril 2019

Régler correctement sa TV

Il s'agissait d'un choix de la production pour rendre le côté épique encore plus saisissant. Le directeur de la photographie de l'épisode, Fabian Wagner, interrogé par «Wired» l'assume totalement. Pour lui, les fans qui n'ont pratiquement rien vu sont fautifs, même. «Une grande partie du problème vient du fait que beaucoup de gens ne savent pas régler leur télévision correctement!» explique-t-il.

Sans compter qu'ils sont nombreux ceux à ne pas vraiment respecter le travail effectué. «Beaucoup de personnes regardent malheureusement sur des petites tablettes, des iPads, ce qui ne peut en aucun cas rendre justice à une série comme celle-ci. Une autre lumière, une autre photo, n'aurait pas été juste selon nous. Tout ce que nous voulions montrer aux gens est là.»

Les conditions du cinéma?

Le directeur de la photographie relève qu'il n'a personnellement pas besoin de toujours tout distinguer puisque c'est l'émotion qui prime. Il précise qu'il faut se mettre dans les conditions du cinéma pour regarder l'épisode. C'est-à-dire dans une pièce sans lumière.

Il n'empêche, des fans qui l'ont visionné dans une salle de cinéma à Vevey affirment que l'image n'était pas meilleure ainsi. Certains professionnels et connaisseurs, relayés par «Wired», persistent et signent: la production est allée trop loin. Il y a une différence entre créer une atmosphère et laisser le public dans le noir total, obligé à plisser les yeux pour tenter de comprendre quelque chose.

L'épisode 4 de «Game of Thrones» sera diffusé dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mai à 3 h du matin puis à 22 h 15 sur RTS Un. (Le Matin)