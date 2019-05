La série «Game of Thrones» fait de nouveau parler d'elle pour autre chose que son scénario. Et cette fois ce n'est pas pour l'image soit-disant trop sombre. Mais pour un anachronisme. Et de taille!

(Garanti sans spoiler!) Des internautes ont remarqué qu'un gobelet Starbucks était posé sur une table. Oui, un gobelet en carton et en plastique d'une multinationale du café devant la Mère des dragons! La scène est à voir après 14'40'', en éclaircissant l'image sinon l'objet est à peine visible.

Ah! Pas mal le Starbucks à Winterfell #GameofThrones pic.twitter.com/QgUEGt1WLH — guillaume fernandes (@guillaume1398) 6 mai 2019

Placement de produit?

On pense à un oubli. Mais pour «The Verge», le gobelet pourrait avoir été placé là de manière intentionnelle pour faire parler de l’épisode. Sinon cela impliquerait que tous les acteurs, producteurs et éditeurs n’auraient pas remarqué la présence de ce gobelet sur la table des nobles à Winterfell.

Un placement de produit, donc. «Le Matin» a une autre hypothèse: et si, après la fameuse bataille de la semaine dernière, Arya, Sansa et Bran avaient pris la décision de déposer les armes et se mettre au vert en ouvrant un Stark...bucks? «Sugar is coming!»

Clin d'œil à Theon

Par ailleurs, des fans ont remarqué un joli clin d'œil à «Game of Thrones» sur la page Wikipédia d'Alfie Allen avait été faite. (Attention spoiler!) Les premières lignes de l'interprète de Theon Greyjoy se terminent par «c'est un homme bon», en référence à la phrase que lui dit Bran avant qu'il meure: «Tu es un homme bon.» Les mots ont déjà été supprimés de la version anglaise.

(Le Matin)