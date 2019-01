Gilbert Montagné est un homme qui sait relever les défis, et il l'a encore une fois prouvé en participant à l'émission de M6 «Le meilleur pâtissier: chefs et célébrités». En effet, comme le chanteur le confie à 20minutes.fr, la pâtisserie n'est pas spécialement son fort. Je n’avais jamais fait de pâtisserie, je me disais que ça pouvait être ridicule et tourner très mal», relate-t-il.

Il a malgré tout accepté ce challenge, et s'est mis au travail. «Au début, je ne me trouvais pas assez rapide. Il fallait que je prenne mes marques, que j’apprivoise l’espace de la cuisine, le plan de travail, les divers ustensiles», explique Gilbert Montagné. Avant le tournage, lui et son épouse sont venus faire du repérage. «Il a fallu compter combien de pas séparent le frigo du plan de travail, comment le four et les plaques sont positionnés», raconte l'un des producteurs de l'émission, Mathieu Jean-Toscani, interrogé par «Le HuffPost».Tous les pots contenant les ingrédients ont été étiquetés en braille afin que la cécité du chanteur ne soit pas un handicap.

Pour Gilbert Montagné, c'est un véritable message d'espoir qu'il fait passer à ceux qui souffrent, comme lui, de cécité et à leurs proches. «Je voulais démontrer aux familles où il y a des déficients visuels que c’est possible», conclut-il. (Le Matin)