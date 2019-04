«On en veut encore», s'écrie Jenifer à la fin de son interprétation. Gjon's tears a mis, une nouvelle fois, tout le monde d'accord. Il a chanté «Under Pressure» de Queen et de David Bowie pour son épreuve des K.-O., ce samedi 13 avril, sur TF1.

Si ses répétitions montraient quelques faiblesses dans sa prestation, au point d'inquiéter son coach, tous les doutes se sont envolés dès les premières notes de son passage. «J'ai voulu privilégier l'énergie et non, comme je fais d'habitude, la mélodie. Je voulais montrer autre chose que la justesse vocale. Je me suis dit: «Tant pis. Donne-toi. C'est peut-être la dernière fois et dans tous les cas, ça te fera une publicité incroyable d'être déjà arrivé jusque-là»», nous confie-t-il au téléphone.

«Il a de la folie»

Son pari a fini par payer. Il monte sur le piano, occupe la scène parfaitement et nous décroche des notes qui atteignent les étoiles. Le show plaît tellement que les 4 coachs se lèvent pour l'applaudir. «On peut s'ennuyer très vite d'une voix aussi virtuose que la sienne, mais il a de la folie», explique Mika après l'avoir qualifié pour l'étape suivante. «Cela m'a fait du bien qu'il valide mon état d'esprit. Lorsque l'on chante, plusieurs facteurs rentrent en compte. Il n'y pas que la voix. Hier soir, j'ai voulu montrer une attitude avec une mise en scène», se confie-t-il.

Quand on lui demande pourquoi ce choix de titre, il répond: «David Bowie et Freddie Mercury me correspondent bien au niveau de la tessiture, mais je n'en chante jamais. C'était un bon choix pour dévoiler cette nouvelle facette.»

Une envie de se surpasser

On reverra le Brocois de 20 ans sur le plateau de «The Voice» lors des battles. La dernière étape avant les directs. Il nous avoue que plus le temps passe, plus une certaine «compétition saine avec lui-même» s'installe. J'ai continuellement envie de me surpasser.»

Son principal but est de réussir chaque performance. Peu importe le résultat. «Quand je suis revenu chez moi après les auditions à l'aveugle, j'ai eu énormément de retours positifs de la Suisse, de l'Albanie (ndlr: son pays d'origine) et aussi de la France. C'est le plus beau cadeau. Quoi qu'il arrive plus tard, je suis content.» (Le Matin)