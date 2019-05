C'est le détail qui a amusé les fans de «Game of Thrones» durant toute la journée de lundi. D'autant qu'il était garanti sans spoiler. Certains avaient en effet remarqué qu'un gobelet de la chaîne Starbucks apparaissait sur un plan.

Un oubli ou un placement de produit volontaire? La chaîne HBO a donné sa réponse lundi soir dans un court communiqué. Ou plutôt: elle a décidé de réagir avec humour.

«Le café latte qui est apparu dans l'épisode était une erreur. Daenerys avait commandé une tisane!»

HBO has put out a statement on the coffee cup seen in last night's Game of Thrones episode. pic.twitter.com/PKvOccclAX