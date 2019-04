Lundi, le site jeanmarcmorandini.com avançait que les producteurs des émissions rivales «Touche pas à mon poste» et «Quotidien» avaient négocié âprement afin d'offrir à leurs spectateurs respectifs une belle et grande surprise: un échange de poste entre Cyril Hanouna et Yann Barthès.

C'était un poisson d'avril. Les deux timoniers sont restés bien sagement dans leur jardin respectif lundi soir. Mais l'idée n'a pas été perdue pour tout le monde puis cela a donné l'occasion à Cyril Hanouna de se payer la tête (en la prenant) de son rival et pas de la plus aimable manière. Voyez, plutôt.

Il est peu probable que cette parodie de circonstance améliore les relations déjà tendues entre les deux animateurs. (Le Matin)