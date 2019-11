Un claquement de doigts à la Fonzie et voilà Henry Winkler entouré de Ron Howard, Don Most, Marion Ross et Anson Williams pour la photo. Les acteurs de «Happy Days» étaient en effet réunis le 13 novembre à Los Angeles pour rendre hommage à Garry Marshall, le créateur de la série décédé en 2016.

Portrait idéalisé de l'Amérique des années 1950 et du début des années 1960, «Happy Days» a été diffusée entre le 15 janvier 1974 et le 24 septembre 1984 sur le réseau ABC. Les téléspectateurs de TF1 puis de La Cinq ont connu la série sous le titre «Les jours heureux».

La belle carrière de Ron Howard

À 74 ans, Henry Winkler, qui interprétait le rôle de Fonzie, joue toujours. On peut le voir actuellement dans la série «Barry». Ron Howard jouait Richie Cunningham. Après «Happy Days», il est devenu un réalisateur à succès («Apollo 13», «Un homme d'exception», «Da Vinci Code»...). Il a aujourd'hui 65 ans. Anson Williams (Potsie), 70 ans, est aussi devenu réalisateur, pour la TV; Don Most (Ralph Malph), 66 ans, a fait des apparitions dans diverses séries («Arabesque», «Alerte à Malibu», «Bones»). Enfin, Marion Ross (Mme Cunnigham) affiche une mine resplendissante à 91 ans, elle qui a obtenu son étoile sur Hollywood boulevard le 12 juillet 2001.

Le générique de «Happy Days»

Les acteurs ont été invités à se remémorer leurs souvenirs. Henry Winkler a rappelé en plaisantant que les producteurs «voulaient un grand Italien et ils ont eu un petit Juif». Il a été nommé trois fois à l'Emmy du meilleur acteur pour son rôle d'Arthur «Fonzie» Fonzarelli et a remporté deux Golden Globes.

Laurent Flückiger