C'est le moment qu'on attend à chaque fin d'été: alors que les jours s'écourtent, une longue liste de nouvelles séries TV fait son apparition au mois de septembre aux Etats-Unis. Entre grillades et écrans, on a choisi. Et parmi les dizaines de fictions inédites, on en a sélectionné huit qu'on a hâte de découvrir. Alors, en route pour Mars ou pour le camping, à bord d'une Harley ou d'une Ferrari, avec Sean Penn, Jennifer Garner ou Jim Carrey.

«Maniac», dès le 21 septembre sur Netflix

C'est sans doute la série la plus attendue de cette rentrée. Emma Stone et Jonah Hill campent deux inconnus qui se retrouvent impliqués dans un essai pharmaceutique aux effets secondaires délirants. Ils sont ainsi projetés dans un monde fantastique créé dans leur tête.

Aux commandes des dix épisodes de 30 minutes adapté d'un format norvégien, Cary Joji Fukunaga (réalisateur de la saison 1 de «True Detective» et scénariste du récent succès horrifique «Ça») nous promet de l'heroic fantasy, de la SF, du film noir, de l'esthétique 80s, bref d'halluciner.

«The First», dès le 14 septembre sur Hulu

Les premiers pas de la colonisation interplanétaire dans un futur proche, et plus particulièrement à la première mission humaine sur Mars, du point de vue non seulement des astronautes mais aussi de leurs familles et de l'équipe au sol qui les aide pas à pas à réaliser cet exploit, ce pari fou et dangereux.

Avec l'homme derrière «House of Cards», Beau Willimonn, aux commandes et Sean Penn et Natascha McElhone («Californication») dans les rôles principaux, Hulu («The Handmaid's Tale») s'offre une nouvelle série événement pour devenir une plate-forme de streaming incontournable.

«Mayans M.C.», dès le 4 septembre sur FX et le 5 sur Canal+ Séries

Pour ceux qui ont adoré «Sons of Anarchy», impossible de ne pas s'intéresser à son spin-off. On y suit le parcours initiatique d'Ezekiel Reyes, dit «EZ», un jeune bandido tout juste sorti de prison et jeune recrue au sein du Mayans Motorcycle Club.

Apparaissant déjà dans la saison 1 de «SOA», les Mayans sont inspirés du véritable gang Mongols MC et sévissent à la frontière entre le Mexique et la Californie. Avec le showrunner Kurt Sutter toujours à la manoeuvre, cette série devrait donner une grande visibilité aux Harley Chicano Style.

«The Purge», dès le 4 septembre sur USA Network

Durant une période de 12 heures, une fois par an, les citoyens peuvent se livrer à tous les crimes, même au meurtre, sans craindre une intervention de la police ou une quelconque poursuite. Bourreau ou victime? Chacun doit faire son choix...

Le pitch vous rappelle quelque chose? Normal «The Purge» est l'adaptation télévisée de la franchise cinématographique «American Nightmare», écrite et produite par James DeMonaco, réalisateur des trois premiers volets. Voilà qui promet de la violence, de l'horreur et, en dix épisodes, la nuit la plus longue de notre vie.

«Camping», dès le 14 octobre sur HBO

Rien à voir avec les péripéties de Patrick Chirac au camping des Flots Bleus. Il s'agit du nouveau projet de Lena Dunham («Girls»), avec Jennifer Garner, David Tennant, Jennifer Lewis et Brett Gelman. Un week-end en pleine nature qui aurait dû être idyllique se transforme en véritable cauchemar et va mettre à rude épreuve les relations entre chacun des invités.

«Kidding», dès le 9 septembre sur Showtime

Quatorze ans après le magnifique «Eternal Sunshine of The Spotless Mind» au cinéma, on avait hâte de revoir collaborer Michel Gondry et Jim Carrey. C'est chose faite, à la TV, dans une comédie dramatique mélancolique. L'acteur y incarne un ancien présentateur d'une émission pour enfants confronté à une profonde crise familiale. «M. Pickles» ne peut compter sur les contes de fées pour le sortir d'affaires et la réalité du monde peut se révéler bien cruelle pour quelqu'un qui a longtemps incarné un modèle de gentillesse et de sagesse.

«Magnum P.I.», dès le 24 septembre sur CBS

On ne risque pas de se friser les moustaches (d'ailleurs, le nouveau Magnum, Jay Hernandez, n'en n'a pas) mais on est toujours curieux de découvrir un reboot, ici celui de la fameuse série des années 1980 sur un détective privé à Hawaï (alors incarné par Tom Selleck). Thomas a servi en Afghanistan et peut compter sur une équipe de choc. Jusque-là rien de bien neuf. Si ce n'est que Higgins, le gérant et majordome du Robin's Nest (que jouait feu John Hillerman) est ici une femme: Juliet Higgins.

«A Million Little Things», dès le 26 septembre sur ABC

Un groupe d'amis dont, pour différentes raisons, les vies n'avancent pas, vont devoir faire face au suicide de l'un d'entre eux. Ce choc va les aider à remettre de l'ordre dans leurs existences...

Deux ans après NBC, ABC veut aussi son «This Is Us». «A Million Little Things» a en effet tous les ingrédients pour nous procurer notre lot d'émotions. C'est beau, la vie!

