«AMERICAN CRIME STORY»

Ce début d’année promet d’être flamboyant et sexy. Après le procès d’O. J. Simpson, la série anthologique de Ryan Murphy s’attaque à l’assassinat du couturier italien Gianni Versace. La sordide affaire est racontée à travers le parcours de son tueur, Andrew Cunanan, dans l’Amérique des années 1990. On a surtout hâte de voir à l’œuvre Penelope Cruz dans le rôle de Donatella Versace. Dès le 17 janvier sur FX

«THE LOOMING TOWER»

Les fans de «Homeland», les conspirationnistes et les démocrates devraient être servis avec cette série. Le sujet? La montée en puissance d’Oussama ben Laden et la façon dont la rivalité entre le FBI et la CIA a involontairement ouvert la voie aux attentats du 11 septembre et à la guerre en Irak, lancée en 2003. Le tout avec un regard polémique. Dès le 28 février sur Hulu

«SHARP OBJECTS»

La reporter Camille Preaker sort tout juste d’un bref séjour à l’hôpital psychiatrique. Elle retourne dans la ville de son enfance pour tenter de résoudre le meurtre de deux adolescentes. Une minisérie adaptée d’un roman de «Gone Girl», Gillian Flynn, Jean-Marc Vallée à la réalisation et un casting essentiellement féminin (Amy Adams, Patricia Clarkson, Elizabeth Perkins). Et si HBO réitérait le coup de maître de «Big Little Lies»? En juin sur HBO

«CASTLE ROCK»

Ville imaginaire créée par Stephen King, «Castle Rock» sert de cadre à plusieurs de ses récits. Justement, cette production de J. J. Abrams ne s’inspire pas d’un ouvrage en particulier mais de l’ensemble des écrits du maître de l’horreur. Anthologique, la série verra se croiser, notamment, Sissi Spacek («Carrie»), Bill Skarsgard («Ça»), André Holland et Scott Glenn. Courant 2018 sur Hulu

«LA VÉRITÉ SUR L'AFFAIRE HARRY QUEBERT»

C’est bien l’adaptation du fameux best-seller de Joël Dicker, sorti en 2012, dont on parle ici. Le Genevois s’est entouré du cinéaste Jean-Jacques Annaud et de l’ex-star de «Grey’s Anatomy» Patrick Dempsey pour tourner au Québec cette minisérie, qui ouvrira la compétition officielle du tout nouveau festival Canneseries, le 7 avril.

«HERE AND NOW»

Il a créé «Six Feet Under» et «True Blood». Alan Ball va allier famille dysfonctionnelle et fantastique dans cette nouveauté HBO portée par Holly Hunter et Tim Robbins. Le pitch: un couple et sa progéniture semblent mener une vie parfaite. Mais l’un de leurs quatre enfants commence à voir des choses que personne ne voit. Est-il mentalement malade? Ou bien est-ce autre chose? Dès le 11 février sur HBO

«NOX»

Un thriller mis en scène par Mabrouk el Mechri, réalisateur de «JCVD» et de «Maison close», avec Nathalie Baye, Malik Zidi et Maïwenn: la nouvelle création originale de Canal+ a de beaux atouts. On y suit une flic à la retraite qui part à la recherche de sa fille disparue dans les sous-sols de Paris. Avec le coéquipier de celle-ci, elle se lance dans une course terrifiante et effrénée aux allures de descente aux enfers. Début 2018 sur Canal+

«ALTERED CARBON»

An 2384. La conscience humaine peut être numérisée et se télécharger dans n’importe quel corps. Le richissime Bancroft fait revenir Kovacs, un ancien guerrier d’élite. En échange, Kovacs doit résoudre un meurtre… celui de Bancroft lui-même. Série de SF la plus chère de l’histoire, «Altered Carbon» rappelle «Blade Runner». Bienvenue dans le futur! Dès le 2 février sur Netflix

(Le Matin)