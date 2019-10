Qui pouvait se douter que certains téléspectateurs regardent «Demain nous appartient» pour ses leçons de maths? Et pourtant, un prof de lycée de La Rochelle (F) a été particulièrement attentif à un épisode de la série de TF1 dans lequel un enseignant écrivait une équation au tableau. Le téléspectateur en question a confirmé que le niveau de l'équation correspondait bien à celui du programme représenté dans la fiction. Sauf qu'il a repéré trois erreurs dans ces polynômes du second degré, deux écrites sur le tableau et une dans les explications orales du faux prof.

Comme l'enseignant donne des cours de vulgarisation de maths sur YouTube, il y a publié l'extrait de 22 secondes du feuilleton pour servir d'exemple amusant, selon une information du «Parisien».

Mais deux heures après, sur demande de TF1, il était sommé de retirer cette vidéo, sous peine de voir sa chaîne bloquée. Le prof de maths s'est exécuté, ne pouvant se permettre de ne plus diffuser ses explications pour cette seule vidéo.

Contactée par le journal, la chaîne n'a pas pu expliquer les raisons de cette demande de retrait. On se doute que c'est lié aux droits d'auteur, mais TF1 semble avoir surtout réagi par réflexe au lieu de s'amuser du fond.

Autant dire qu'elle n'a pas calculé le prof.

