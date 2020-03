Le retour de «Friends» a bien eu lieu. Et il est déprimant. Il ne s'agit pas de l'épisode spécial, puisque son tournage a été reporté à cause du coronavirus. Mais d'une nouvelle version du générique, créée par le youtubeur Ganesh2. Il a imaginé à quoi ressemblerait la vie de nos six amis préférés s'ils avaient été contraints de rester confinés chez eux.

«Fin dramatique»

«Friends» s'appelle désormais «Confinés». Pendant que Monica mange, Ross et Rachel contemplent la pluie à la fenêtre, Phoebe est affalée par terre, Chandler joue au baby-foot en solo, Joey au ping pong en solo. Mais qu'est-ce qu'ils s'ennuient! Quant à la fin, elle est dramatique avec la mort à l'hôpital de la grand-mère de Ross et Monica.

On espère que l'idée de Ganesh2 en amènera d'autres à détourner des génériques de séries.

L. F.