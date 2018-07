«Astérohache», «Pulvonium», «Fulguropoing», «Planitron», «Mégavolts», «Cornofulgure»! Tout ce lexique, les jeunes téléspectateurs français et suisses l'ont découvert il y a quarante ans, jour pour jour. Le 3 juillet 1978, «Goldorak» débarquait dans «Récré A2» présenté par Dorothée. Et faisait exploser les audiences télé d'alors.

Pour la première fois, le public européen découvrait ce dessin-animé japonais créé par Go Nagai pour les studios Toei Animation. On découvrait également ce graphisme si particulier, ses images arrêtées, ses physiques étranges. Et une narration faite de violence, de batailles spectaculaires et de moments de bravoure.

Le premier générique de «Goldorak»

Très vite, les aventures du prince d'Euphore - cette lointaine planète massacrée par l'empire maléfique de Véga - réfugié sur la Terre ont captivé les plus jeunes. Alors que la France ne comptait que trois chaînes TV, «Goldorak» a parfois frôlé... les 100% d'audience! Hallucinant. Ce triomphe durera au moins deux ans, avant que les exploits du robot géant ne soient remplacées par ceux d'«Albator».

Un autre générique de «Goldorak»...

Quarante ans plus tard, reste, pour les jeunes d'alors, le souvenir de génériques mythiques (en particulier le premier chanté par Noam), de vilains Golgoths destructeurs, de la douce Vénusia, de la sexy Phénicia, de l'héroïque Alcor, de la voix du Professeur Procyon.

Et une question qui taraude depuis toujours les esprits de tous les fans: pourquoi diable Actarus fait-il un tour sur son siège, quand il passe du cockpit de sa navette à la tête de Goldorak? Transfert!

Pourquoi Actarus tourne-t-il? (Le Matin)