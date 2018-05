«Sais-tu danser la Carioca? Ce n'est pas un foxtrot ni une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué pour la comprendre, suis bien mes pas», chantait Serge Karamazov – «aucun lien!» – au commissaire Bialès, qui l'imitait presque aussitôt. La chanson du film «La cité de la peur» (1994), scénarisé par Les Nuls, est drôle, culte et très entraînante. La version de Casanova et Frédéric Longbois n'est pas mal non plus.

Samedi 5 mai, lors des demi-finales de «The Voice», les deux talents de l’équipe de Mika, en costard et devant un décor de palmiers, ont repris les rôles d'Alain Chabat et de Gérard Darmon sous les rires du public et du jury.

Et maintenant «faisez» tous comme eux!

Ci-dessous, «La Carioca» dans «La cité de la peur», chanson tirée du film «Carioca» et traduite en français par les Nuls:

