Si Jennifer Morrisson a été révélée en blouse blanche dans «Dr House» avant de décrocher le premier rôle de la série «Once Upon A Time», nous l'avons vue à l'écran plus souvent qu'on le pense.

Nous l'avons rencontrée à Polymanga, à Montreux, le jour du Vendredi saint et lui avons présenté sept de ses séries et films en photos.

Elle a côtoyé Kevin Bacon dans «Hypnose» (1999), est tombée amoureuse de Pacey dans «Dawson» (2001), a incarné le Dr Allison Cameron dans «Dr House» (2004-2010), est tombée amoureuse de Ted dans «How I Met Your Mother» (2010-2011), a été la mère de James T. Kirk dans «Star Trek» (2009 et 2013), a joué Emma Swan dans «Once Upon A Time» (2011-2017) et réalisé le film «Sun Dogs» (2017).

Jennifer Morrison, 40 ans et resplendissante, les commente dans notre séquence «Le petit oiseau va sortir». (Le Matin)