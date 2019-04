«Game of Thrones»

«Game of Thrones» jouera sa dernière saison dans un match en six parties à partir de la nuit du 14 au 15 avril à 3 h. En attendant le dénouement, quatre journalistes du «Matin» se livrent au petit jeu des pronostics: Jean-Charles Canet (JChC), Laurent Flückiger (LF), Renaud Michiels (RM) et Michel Pralong (MP).

Quel Lannister survivra à la dernière saison?

Aucun: les dettes se payent, à la fin Personne ne peut avoir la peau de la génialement machiavélique Cersei. Mais elle va quand même mourir. En couches. Ironie du sort pour celle qui a toujours haï son tout petit frère Tyrion, ce sera en tentant de donner naissance à un nain… Tyrion décédera aussi, tué par un dragon qui est déjà mort. Et le manchot? Occis également. Mais on espère qu’il aura le temps de rebalancer Bran Stark par une fenêtre avant de trépasser, ça nous débarrasserait de ce personnage insupportable. (RM)

Aucun Tyrion tuera Cersei, puis Jaime tuera Tyrion avant que Daenerys lui enfonce sa lame dans le dos, vengeant ainsi son père, Aerys II Targaryen, alias «le Roi fou». (LF)

Cersei La blonde insupportable échappera à un plan machiavélique de Tyrion qui, par un coup du sort, se retournera contre lui. Dommage collatéral, son frère Jaime sera également sacrifié sur l'autel du complot. (JChC)

Tyrion et Jaime Parce que le nain est tout de même le personnage le plus intelligent de la série et que c'est mal de tuer les intelligents. Quant à Jaime, il va tuer sa sœur Cersei (c'est dans la prophétie) et sera en quelque sorte ainsi absous de tous ses péchés. Inutile dès lors de s'en prendre à lui. (MP)

Les frères Clegane vont-ils enfin se mettre sur la gueule et qui va l'emporter?

Le plus gros des deux Oui, la fratricide baston aura enfin lieu et ce sera horrible. Le limier finira par avoir le dessus mais, découvrant le visage boursouflé d’expérimentations louches de son salopard d’aîné, il comprendra qu’il est lui aussi devenu un monstre. N’écoutant que son bon cœur bourru le Limier décidera de l’épargner. «Quel con, mais quel con!» hurlera-t-on devant nos téléviseurs en assistant à l’inéluctable: n’écoutant que son cœur, la Montagne n’entendra rien du tout et butera son cadet. Quelle vie de chien! (RM)

Le Limier Le Cleganebowl (l'affrontement final des frères Clegane) commencera d'abord à l'épée. Mais la Montagne étant trop fort pour le Limier, celui-ci affrontera enfin sa peur du feu en parvenant à faire reculer son frère jusqu'à la gueule d'un dragon. Quand ce dernier crachera, la Montagne cramera et le Limier roussira mais l'emportera. (LF)

Aucun Car il n'y aura pas d'affrontement à proprement parler. Tout au plus un petit «Je te tiens, tu me tiens par la barbichette...» qui n'aboutira pas puisque aucun des deux n'aura ri. (JChC)

Pas tout à fait C'est Arya qui va se débarrasser de la Montagne, qui est sur sa liste de courses. Soit on aura droit à un duel sympa entre les deux, façon David contre Goliath, soit Arya aura pris l'apparence du Limier pour ce faire. (MP)

Jaime Lannister et Brienne de Torth vont-ils enfin consommer?

Non Jaime n’aime que sa sœur, même s’il la déteste. Si elle veut un peu de plaisir dans ce monde de brutes, Brienne devra se tourner vers un sauvage au pelage roux. (RM)

Evidemment Ces deux-là n'attendent que ça. À la veille de la terrible bataille de Winterfell, Tyrion emmènera Brienne dans un de ces bordels dont a le secret. Elle ne peut quand même pas mourir vierge! Là, elle croisera Jaime venu se relaxer avant le combat. Les deux lâcheront très vite leur partenaire pour partager la même couche. (LF)

Non Brienne sera avalée toute crue par le dragon passé dans le camp des marcheurs blancs sous les yeux de merlan frit de Jaime qui poussera un «Noooooooooooooon!» déchirant. (JChC)

Non On n'est pas dans un film de Bertrand Blier ou le beau Gérard Depardieu délaissait Carole Bouquet pour Josiane Balasko. Brienne va toutefois certainement mourir en vierge héroïque, se sacrifiant pour sauver la vie... de Jaime. (MP)

Un personnage décédé va-t-il faire son retour?

Non L’ultime saison croulera sous les morts, alors pas le temps d’en rajouter en re-tuant des re-vivants. Si ça ne vous convient pas regardez «The Walking Dead». (RM)

Oui Le Roi de la nuit ressuscitera Ned Stark. Celui-ci sortira de sa crypte en bien mauvais état, portant sa tête sous le bras. Le céphalophore gagnera ensuite un lieu élevé pour trouver le repos éternel. Plus tard, une chapelle sera bâtie à cet endroit en sa mémoire. Les hommes abandonneront alors tous leurs dieux pour vénérer Saint Ned. (LF)

Non Jon Snow restera l'unique Lazare d'une série pour qui la mort est trop sérieuse pour être galvaudée. En abuser serait... suicidaire. (JChC)

On espère Dans les livres, ce n'est pas Ned mais sa femme Catelyn Stark qui est ressuscitée sous le nom de Lady Cœurdepierre. Rien que pour la voir se venger implacablement tout en s'exprimant d'une voix gutturale en raison de sa gorge tranchée, cela vaudrait le coup. Mais on a des doutes. (MP)

Qui finira sur le trône de fer?

L’autre bâtard Targaryens, Lannisters, Cersei, Daenerys: oubliez il ne faut pas chercher de ce côté-là. Non, c’est un Baratheon qui posera son fondement sur l’amas d’épées cramées, ou plutôt un demi Baratheon: Gendry, le bâtard de feu le pochtron Robert. Ce garçon au cœur pur et gentil (voire niais) a forcément un destin, sinon on ne voit pas ce qu’il vient faire dans la série. (RM)

Personne «Game of Thrones» finira mal. Très mal. La stratégie de Cersei consistant à faciliter l’avancée des Marcheurs blancs au Nord se retournera contre elle. Les morts massacreront les troupes de Daenerys et Jon puis envahiront Westeros. Aucun personnage connu ne survivra et le trône sera enfoui sous la glace. Jusqu'à quand? (LF)

Bran Stark On ne traîne pas impunément sur huit saisons un gamin défenestré, gravement handicapé et qui se découvre un mental surnaturel sans avoir une petite idée derrière la tête (quoique). Sans rire, on le voit bien se téléporter sur le trône, le mutant. (JChC)

Jon Snow C'est le choix logique, il répond en tout point à l'une des prophéties et est le descendant d'une lignée royale où le pouvoir se transmet d'homme en homme (quand il en reste). Il a donc plus de droit à la couronne que sa tante Daenerys. Après, il peut régner en tant que mort-vivant. Mais si l'on veut finir avec une grosse surprise, il faut mettre Theon Greyjoy sur le trône. Après tout ce qu'il a subi, il l'a bien mérité. En revanche, pour avoir un héritier, c'est pas gagné. (MP) (Le Matin)