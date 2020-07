Le groupe M6 n'a pas eu à chercher un talent bien loin pour designer la nouvelle personne aux commandes de «La France a un incroyable talent». Il a annoncé vendredi avoir nommé l'animatrice de «L'amour est dans le pré», Karine Le Marchand. Elle succède ainsi à David Ginola, qui animait l’émission depuis 2016.

«Je suis hyper fière d’avoir été nommeée cheffe d’orchestre de «La France a un incroyable tallent»! J’espère être à la hauteur de ces artistes fabuleux, et de ce brillant Jury, dingo et tellement humain. C’est la télé que j’aime, avec du show et du coeur», s'est réjouie Karine Le Marchand sur les réseaux sociaux.

Des «nouveautés»

Selon 20minutes.fr, elle commencera les tournages de la saison 15 de l'émission à la fin du mois d’août. Par ailleurs, le quatuor de jurés en place depuis la saison 13 – Marianne James, Hélène Ségara, Eric Antoine et Sugar Sammy – reste le même. En revanche, il y aura des «nouveautés» qui restent encore à révéler.

M6 est heureux d’annoncer l’arrivée de Karine Le Marchand à la présentation de La France a un incroyable talent aux côtés du jury d’exception : @eric_antoine, @helenesegaraoff, @sugarsammy et @MJamesOff ! #LFAUIT pic.twitter.com/gbCD5cXnfm — M6 (@M6) July 10, 2020

«La France a un incroyable talent» est l’une des émissions phares du groupe M6. La dernière saison, diffusée fin 2019, été suivie en moyenne par 3,18 millions de personnes chaque semaine, soit 15,4 % de parts d’audience.

«Hors de prix»

Avec «L’amour est dans le pré», qu’elle présente depuis 2010, et désormais «La France a un incroyable talent» Karine Le Marchand est aux commandes de deux des plus gros succès de la chaîne.

Le départ de David Ginola de l'émission a été dévoilé par la presse française le 2 juillet. «L’aspect financier a pesé dans la balance. Vu le contexte économique, il était devenu hors de prix. D’autant plus que David se déplaçait avec cinq personnes de son staff et demandait à être logé au Bristol», avait confié un cadre du groupe M6 au «Parisien».

L. F.