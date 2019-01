Kit Harington a prévu d’ériger la statue de Jon Snow, que l’on aperçoit dans le nouveau teaser de l’ultime saison de «Game Of Thrones», dans sa nouvelle maison. Son personnage et ses sœurs, Arya et Sansa Stark, apparaissent sous la forme de statues dans une crypte que l’on peut voir dans cette nouvelle bande-annonce, et l’acteur britannique a révélé qu’il s’était fait livrer la statue à la fin du tournage de la série.

«J’ai gardé la statue, celle de la crypte. Ils me l’ont envoyée chez moi, et elle est dans mon cabanon. C'est pas pathétique un peu ? Je suis le seul à avoir gardé la statue, c’est dire combien je suis narcissique. Je crois que je vais en faire une fontaine», a-t-il confié à la BBC.

Un sentiment de deuil

Le fait que «Game Of Thrones» touche à sa fin ne rend pas Kit Harington très heureux, mais il est au moins satisfait de la façon dont l’histoire se termine. «C’est comme quand on finit un livre, on n’est pas content d’en être arrivé au bout. On ne finit jamais un bon livre en se disant: oh, je suis content de l’avoir fini. On a ce sentiment de deuil, et c’est la même chose pour moi après neuf ans passés à faire cette série. Qu’importe la façon dont ça c’est terminé, il y a un sentiment de perte. Je ne suis peut-être pas heureux, mais satisfait», a-t-il expliqué. (Le Matin)